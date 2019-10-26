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موهبة منذ الطفولة.. 10 معلومات لاتعرفها عن زيزي عادل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:01 م
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زيزي عادل
زيزي عادل
لمياء علي
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يصادف اليوم السبت الموافق 26 من أكتوبر، عيد ميلاد المطربة زيزي عادل.

اشتهرت زيزي عادل بطبقة صوت قوية واحساس صادق، وبرهنت على تميزها وموهبتها من خلال نجاح أغانيها وانتشارها بشكل واسع بين الجمهور.

وفي عيد ميلادها، يستعرض لكم الفجر الفني، في هذا التقرير، 10 معلومات لاتعرفها في حياة زيزي عادل.

نشأتها

ولدت زيزي عادل في الكويت عام 1987، ولديها ثلاث أخوات وهم "غادة ندى وغدير".

تخرجت زيزي عادل من  معهد الموسيقى العربية، ومن بعدها بدأت ترسم ملامح مشوارها الفني.

بدايتها الفنية

بدأت زيزي  بالغناء في كورال المدرسة وحصلت على أفضل صوت للمدراس، كما غنت زيزى في عيد الأم وهي في سن العاشرة، وقدمت  أغنية زي الربيع.

وحينها كتبت الكاتبه نعمة البار عن زيزي عادل وتنبأت لها بمستقبل ناجح.

ولحنت زيزي عادل أغنية لحظة صراحة وهي في سن الخامسة عشرة وحصلت بها  على ثلاثة جوائز في مهرجان البحر المتوسط، كما حصلت علي المركز السادس في مسابقة ستوديو الفن.

مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي

شاركت زيزي عادل في برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي بنسخته الثانية في عام 2004،  والذي كان يعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية ال بي سي، وكان البرنامج وقتها تحت إدارة رولا سعد.

وكانت زيزي عادل قد تأهلت  للنهائيات مع المتسابق السعودي هشام عبد الرحمن والتونسية أماني السويسي وحصلت على المركز الثالث.

مشوارها الفني بعد تجربة ستار إكاديمي

انضمت زيزي عادل  إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد ذلك،  وأصدرت ألبومها الأول الذي حمل عنوان "واحدة طيبة".

وأصدرت أغنية منفردة عام 2008  تعودت عليك من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكانت الأغنية من كلماتها وألحانها، لكنها فسخت العقد بعد ألبومها الثاني.

غيابها عن الساحة الغنائية 7سنوات

وغابت زيزي عادل عن  الساحة الغنائية لمدة سبعة سنوات بسبب مرض والدها ورحيله.

عودتها للغناء

وعادت بعد ذلك لجمهورها وللساحة الغنائية عام 2014  بأغنية منفردة حملت عنوان شايلاهالك وقامت بتصويرها مع المخرج الأردني يعقوب لامبز على طريقة الفيديو كليب.

وبعد ذلك وقعت زيزي عقدًا مع شركة عالم الفن لصاحبها محسن جابر وقنوات مزيكا، وأطلقت زيزي ألبوم أنا أنثى عام 2015 الذي شهد عودتها للساحة الغنائية بقوة.

أشهر ألبوماتها الغنائية

_واحدة طيبة 2007 روتانا

_وعد عليا 2009 روتانا

_ أنا أنثى 2015 عالم الفن، مزيكا.

أشهر الكليبات التي طرحتها

1_ واحدة ثانية.

2_ حب مش محسوب عليا 

3_وعد عليا وليد محمود 

4_شايلاهالك 

5_عيوبه كثير 

6_مازال البحث جاري 

زيزي عادل تثير الجدل بقصة شعر سعاد حسني

وفي عام 2016، خطفت زيزي عادل الأنظار بقصة شعر جديدة مشابهة لقصة شعر السندريلا الراحلة سعاد حسني، وأثارت الجدل هذه التسريحة بين صفوف متابعيها وقتها.

وانهالت التعليقات على زيزي عادل مابين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأي أن القصة لاتتناسب مع وجهها، ومنهم من أشاد بها ولاسيما وأن زيزي عادل دائمًا متجددة.

أحدث تصريحات زيزي عادل في برنامج شريط كوكتيل مع الفنان هشام عباس

وصرحت الفنانة زيزي عادل مؤخرًا خلال لقائها في برنامج شريط كوكتيل مع الفنان هشام عباس، الذي يذاع عبر شاشة الحياة،  بأنها كانت مشهورة ومعروفة لدى الجمهور من قبل أن تطرح أي أغنية لها.

وقالت: "أنا كنت معروفة عند الناس من ستار أكاديمي من قبل ما أعمل أي أغاني، حاجة حلوة أوي أما يكون الواحد معروف ومشهور من قبل ما يعمل حاجة ناجحة".

وأضافت زيزي عادل، قائلة: أن ستار أكاديمي برنامج بيخلي الناس تخش جواك، وتشوف تفاصيل حياتك اليومية".
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