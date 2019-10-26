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أستاذ إعلام: "الإخوان" فقدت كثيرًا من أوراقها.. وتستغل أي حدث لبث الأكاذيب (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:01 م
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الدكتورة ليلى عبد المجيد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
رقية جمال
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قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت الكثير من أوراقها، فيسعوا لاستغلال أي حدث مثل حالة الطقس التي تعتبر ظاهرة طبيعية، مثلما استغلوا أحداث أخرى إنسانية واجتماعية واقتصادية في محاولة بث الأكاذيب لتضليل الناس وتزييف الحقائق.

وأضافت "عبد المجيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن التكنولوجيا شهدت تطور وأصبح بها أساليب تتيح كشف هذه الأكاذيب التي تهدف لإثارة البلبلة، مشددة على أن الإعلام المصري يقوم بدور هام في كشف هذه الأكاذيب.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإخوان يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات، لكن بعض المواطنين الواعيين الذين يريدوا مساعدة المواطنين في فهم الحقائق يقوموا بعرض الصورة الحقيقية، معقبة: "الإخوان مبيفهموش، ومبيقتنعوش أن ألاعيبهم لم تعد تخيل على المصريين"، مشددة على ضرورة أن يحرص المواطنين على استقاء المعلومات من مصدرها.
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جماعة الإخوان توك شو الدكتورة ليلى عبد المجيد اخبار مصر

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