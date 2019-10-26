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الزناتي: عرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين بالنقابة الخميس

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:53 م
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حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم النقابة لعرض فني، يوم الخميس المقبل، على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك في السادسة مساء,، لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض سيكون بالمجان، ويأتي في إطار التعاون الذي اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، وبدأت الأسبوع الماضي برحلات لأتوبيس الفن الجميل، وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.
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الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين حسين الزناتي الفجر

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