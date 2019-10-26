وقائع جديدة في قضية مقتل الممثلة الباكستانية ونجمة السوشيال ميديا قنديل البلوش



كان عارف قد عُرض على المحكمة في 7 أكتوبر، عقب اعتقاله من المملكة العربية السعودية وأُرسل في وقت لاحق إلى الحبس الاحتياطي لمدة يومين في مركز شرطة مظفر آباد.



وفقًا للتفاصيل، شارك وسيم وهو شقيق قنديل مع ابن عمه محمد عارف في قتلها، ردًا على رفضها التوقف عن العمل بالفن، ومواصلتها نشر الصور والفيديوهات الجريئة والمثيرة على "فيسبوك".



جرى ضبط عارف في أثناء إقامته في المملكة العربية السعودية وتم القبض عليه بمساعدة الانتربول الذي سلمه إلى باكستان، كما أمر قاضي محكمة مظفر آباد شاه خوار بإرسال المتهم إلى الحبس الاحتياطي لمدة يومين

في 27 سبتمبر، حكمت المحكمة على وسيم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شقيقته، وفقًا للتفاصيل، تم إطلاق سراح شركاء آخرين من بينهم رجل الدين المسلم البارز المفتي عبد الكافي بسبب نقص الأدلة، حيث ظلت القضية قيد النظر لمدة ثلاث سنوات وشهرين.



في وقت سابق، قدم والدا قنديل البلوش شهادة خطية في المحكمة تفيد بأنهم قد غفروا لقتلها وطلبوا من المحكمة تبرئة أبنائهم، حيث صدر مؤخرًا قانونًا جديدًا في باكستان ينص على إمكانية الإفراج عن المتهمين في جرائم الشرف بعد مسامحة الوالدين لهما بإفادة خطية.



كانت الشرطة الباكستانية قد عثرت على جثة بلوش ملقاة بالقرب من مدينة مولتان حيث كانت في هذا اليوم في زيارة لوالدها في يوم الجمعة وأكدت الشرطة أن والد قنديل قام بالتوجه إلى السلطات المختصة بالأمر وقام بتقديم بلاغ ضد ابنه وسيم.



الباكستاني محمد عارف الذي تم اعتقاله في قضية مقتل قنديل البلوش عام 2016، الممثلة ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي التي انضمت لقائمة ضحايا "جرائم الشرف"، قدم طلبًا للإفراج المؤقت بكفالة يوم الجمعة (25 أكتوبر).