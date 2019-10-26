Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع القضايا المحولة للتحكيم التجاري بالسعودية 400%

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حولت المحاكم السعودية نحو 800 قضية نزاع حول استثمارات تجارية ومالية إلى التحكيم التجاري للفصل فيها والتسوية خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي، بزيادة 400 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من   2018.

 


واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 98.7 في المائة من القضايا المحولة إلى التحكيم التجاري، بنحو 789 قضية.


فيما جاءت المحكمة العامة في المدينة المنورة بتحويل ثماني قضايا حصلت فيها نزاعات إلى التحكيم التجاري، تليها المحكمة التجارية في الدمام بتحويل قضيتين، وأخيرا المحكمة العامة في أبها بقضية واحدة.


وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.


وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.


ووثيقة سلخ القضاء التجاري التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة، وجعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

القضيا الاقتصادية في السعودية السعودية التحكيم التجاري

أخبار تهمك

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ يوم

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تجميد نجم ريال مدريد بأمر زيدان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر المنتخب .. ونجم جديد يدخل حسابات البدري

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

منذ ساعة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

المحاكم التجارية في السعودية تستقبل نحو 30 ألف قضية على خلافات مالية

215 قضية إفلاس تجاري منظورة في المحاكم منذ بداية العام

1800 عدد قضية تجارية مسجلة بسبب خلافات مجالس إدارات الشركات

180 قضية تعدي على الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية خلال 11 شهرًا

500 قضية إفلاس في المملكة خلال عام

37 ألف قضية تجارية استقبلتها المحاكم خلال عام

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:38 م

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status