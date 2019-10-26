Advertisements
Advertisements
Advertisements

مذيعة تحرج قيادي إخواني على الهواء (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لمذيعة تضع قيادي إخواني في موقف محرج على الهواء بعد هجومه على الأنظمة التي جاءت في الدول العربية عقب ثروات الربيع العربي، ووصف بعضها بالانقلاب، وزعمه على أن هذه الأنظمة الاستبدادية لا تريد أن تري الديمقراطية في أي مكان في المنطقة.

هذا وقاطعته مذيعة "BBC عربي"، قائلة: "وقطر والإخوان المسلمين القائم مفهومهم على السمع والطاعة المطلقة هم الذين كانوا يريدون أن يأتوا بالديمقراطية للعالم العربي"، ليعقب القيادي الإخواني: "فهمك للإخوان المسلمين غير صحيح"، لتجيبه: "فعلًا أليس المبدأ الأساسي لأن تصبح عضو بجماعة الإخوان المسلمين هو السمع والطاعة".

وعقب القيادي الإخواني، قائلا: "ما دخل هذا بالسعى نحو التحول نحو الديمقراطية"، لترد المذيعة: "عندما تكون هناك منظمة قائمة على السمع والطاعة وعدم التفكير.. هل هذه منظمة تقوم على نشر الديمقراطية"، فعقب "الإخواني"، "الإخوان المسلمين قائمة على عدم التفكير هذه معلومة خطيرة جدًا، خيرة مفكري الأمة الذين كتبوا في الديمقراطية وحقوق الإنسان من مدرسة الإخوان"، فسألته المذيعة مثل من؟، فعجز القيادي الإخواني عن الرد عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيادي إخواني توك شو اخبار مصر إكسترا نيوز

أخبار تهمك

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 11 ساعة

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ يوم

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

تجميد نجم ريال مدريد بأمر زيدان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر المنتخب .. ونجم جديد يدخل حسابات البدري

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نقيب الإعلاميين: أخطر ما يواجه الإخوان التطوير الذي يحدث في السعودية

مذيع ألماني يقدم النشرة الجوية بـ"الجلابية الصعيدي" (فيديو)

تفاصيل "رشوة" مذيع الجزيرة من قادة الإخوان

متصل يلقن مذيع إخواني درسا على الهواء

متصل لـ مذيعة إخوانية: "مفيش غلاء والسيسي أحسن رئيس في العالم"

شاهد.. مهنية مذيعة تجعل "مدافع" عن الإخوان عاجز عن الرد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:38 م

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status