مذيعة تحرج قيادي إخواني على الهواء (فيديو)

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لمذيعة تضع قيادي إخواني في موقف محرج على الهواء بعد هجومه على الأنظمة التي جاءت في الدول العربية عقب ثروات الربيع العربي، ووصف بعضها بالانقلاب، وزعمه على أن هذه الأنظمة الاستبدادية لا تريد أن تري الديمقراطية في أي مكان في المنطقة.



هذا وقاطعته مذيعة "BBC عربي"، قائلة: "وقطر والإخوان المسلمين القائم مفهومهم على السمع والطاعة المطلقة هم الذين كانوا يريدون أن يأتوا بالديمقراطية للعالم العربي"، ليعقب القيادي الإخواني: "فهمك للإخوان المسلمين غير صحيح"، لتجيبه: "فعلًا أليس المبدأ الأساسي لأن تصبح عضو بجماعة الإخوان المسلمين هو السمع والطاعة".



وعقب القيادي الإخواني، قائلا: "ما دخل هذا بالسعى نحو التحول نحو الديمقراطية"، لترد المذيعة: "عندما تكون هناك منظمة قائمة على السمع والطاعة وعدم التفكير.. هل هذه منظمة تقوم على نشر الديمقراطية"، فعقب "الإخواني"، "الإخوان المسلمين قائمة على عدم التفكير هذه معلومة خطيرة جدًا، خيرة مفكري الأمة الذين كتبوا في الديمقراطية وحقوق الإنسان من مدرسة الإخوان"، فسألته المذيعة مثل من؟، فعجز القيادي الإخواني عن الرد عليها.

