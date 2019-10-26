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بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:31 م
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صناع الخير في الفيوم
صناع الخير في الفيوم
منى صموئيل
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افتتح منذ قليل، اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق بعد تطويرها من مؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك ضمن المشروع القومي"حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

حضر الافتتاح وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وقيادات المحافظة، وممثلي من كافة الجهات، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه تم إعادة إعمار 23 منزل متهالك، بما فيها ترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب سيراميك للأرضيات، بالإضافة إلى تركيب شبابيك وأبواب، كما تم فرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وانتريه ومطبخ.

وأكد زمزم، أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" وفى إطار السعي لتأمين دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجا، قامت صناع الخير داخل القرية بتسليم 15 مشروع تنموي صغير، المشروع الواحد عباره عن ثلاث رؤوس أغنام لكل أسرة، كما تم بناء محل بقالة، وتكفلت المؤسسة بتجهيز عروس يتيمة داخل القرية.

وتابع زمزم: فى إطار تقديم الخدمة الطبية لأهالي دار السلام نظمت صناع الخير قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" داخل القرية، قامت بالكشف على عيون 800 مواطن وتوزيع 430 علبة دواء، كما تم تسليم عدد 216 نظارة طبية عالية الجودة، كما تم إجراء 35 عملية جراحة عيون مختلفة كل ذلك بالمجان تماما.

وأشار إلى توفير فرص عمل للأهالي فى سبيل القضاء على البطالة وخلق قرية منتجة، من خلال إنشاء أول مصنع لصناعة السجاد اليدوي، وإمداده بجميع الاجهزة اللازمة، برعاية كاملة ودعم من روتاري العروبة، ليتم فيه تشغيل جميع أبناء القرية ويعود دخله لصالحهم، بالإضافة إلى توصيل مياه شرب نقية لعدد 30 منزل بالقرية. 

من جهته، قال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن الاحتفالية بحضور الكابتن أحمد حسن، والفنان أحمد فلوكس، سفراء مؤسسة صناع الخير للأعمال الإنسانية، وتتضمن إفتاح المصنع، وتسليم المنازل للأهالي، يعقب ذلك بدء الكلمات لتكون البداية مع كلمة الإعلامية أسما قنديل المتحدث الرسمي للمشروع القومي حياة كريمة، يليها كلمة مصطفى زمزم، وكلمة أهالي القرية، ثم كلمة الكابتن أحمد حسن، والفنان أحمد فلوكس، ثم تختتم الاحتفالية بكلمة محافظ الفيوم.

بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
بحضور محافظ الفيوم.."صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها (صور)
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