بـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة لجميع المؤهلات





أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 50 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن للحراسة، بمدينة نصر، براتب يصل إلى 3500 جنيه.تضمن الوظائف المطلوبة، 25 مشرف أمن، خبرة سنة واحدة، براتب يبدأ من 2400 جنيه إلى 3200 جنيه.وكما تطلب الشركة 25 فرد أمن براتب يبدأ من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، ويكونوا حاصلين على مؤهل عالي، ومتوسط وفوق المتوسط، وساعات العمل 12 ساعة يوميًا، وأن لا يتعدى أعمارهم عن الـ45 عام.وأماكن العمل التي توفرها الشركة، التجمع الثالث، مصر الجديدة، جسر السويس، الدقي، وسط البلد، ومن المزايا التي تقدمها تأمين صحي واجتماعي على جميع المُقدمين.ولكل من يرغب في التقديم يتواصل مع المدير المسئول الأستاذ أحمد حمدي، والأستاذ محمد الغايش، 01063368860- 01023330824- 01229777515- 01222501250.كما توفر وزارة القوى العاملة، 785 فرصة عمل بإحدى الشركات للأمن والحراسة بوسط القاهرة بجوار محطة مترو سعد زغلول، براتب يصل لـ7500 جنيها.وتتضمن الوظائف المطلوبة، 10 مديرين تسويق لديهم خبرة، براتب 7500 جنيه، بالإضافة إلى 10 أخصائي تسويق براتب 5000 جنيه، ولابد أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط بجانب الخبرة، وأعمارهم لا تتعدى الـ55 عاما من الجنسين.كما تطلب الشركة 150 فرد أمن إداري بالعبور، براتب يبدأ من 1850 جنيه إلى 2500 جنيه، وساعات العمل 12 ساعة، وتطلب 150 فرد أمن بمنطقة السادس من أكتوبر براتب 1950 لـ2860.وتحتاج 100 فرد أمن حراسة على المطاعم، ومدة العمل 12 ساعة براتب 2250 فضلًا عن أربع أيام راحة، وأن لا يتعدى أعمارهم 50 عاما.وتوفر الشركة فرص عمل لـ10 عمال نظافة يجيدون القراءة والكتابة، ومدة العمل 8 ساعات براتب 1800 جنيه، كما توفر فرص عمل لـ35 فرد أمن بالشرقية براتب 2500 جنيه ومثليهما في القاهرة الكبرى ومدينة العبور، بجانب الوجبات التي توفرها الشركة والسكن والأيام الراحة.ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي، ومتوسط ومن يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على أرقام 01060229639- 01113714156.