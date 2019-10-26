مواطن عن عزله أعمدة الإنارة: "مش هنستنى الحكومة.. و160 جنيهًا تكلفة العمود" (فيديو)

قال أبو فارس، مواطن من القليوبية قام بعزل أعمدة الإنارة بمواسير بلاستيك للحماية من حوادث الصعق، إنه على أي مواطن أن يحرص على تقديم خدمة إيجابية لبلده، مشيرًا إلى أنه عقب مشاهدته للفتاة مروة التي توفت بسبب صعق كهربائي في الدقهلية، معقبًا: "دايما مش بنفوق غير لما الكارثة تحدث، ومش هنستنى الحكومة تعمل كل حاجة".



وأضاف "أبو فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه عرض فكرة على الشباب الذين أعجبوا بفكرة عزلة أعمدة الإنارة للحماية من حوادث الصعق، موضحًا أن هذه الفكرة تصلح في الأمطار وغيرها لحماية الأطفال من العبث بها، موضحًا أنه أحضر مواسير بلاستيك وقام بفتحها من جانب واحد ويقوم بتلبيسها للعمود.



وتابع، أن وزارة الكهرباء أصدرت بيان بالأمس يناشد المواطنين بوضع عازل لأعمدة الإنارة اقتداءً بما قام به، وتنفيذها في أماكن إقامتهم، موضحًا أن تكلفة العزل بالعمود الكهربائي الواحد تبلغ 160 جنيهًا، مشددًا على ضرورة أن تقوم وزارة الكهرباء بعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة.

