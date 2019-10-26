قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تقسيم استعداداته خلال المعسكر المقبل في نوفمبر، لثلاث مراحل إستعداداً لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون ٢٠٢١.

حسام البدري يعلن عن ثلاث مراحل إستعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر

وناقش حسام البدري المدير الفني كل الحيثيات في اجتماعاته المتتالية مع مدير المنتخب محمد بركات والجهاز المعاون بتواجد طارق مصطفي وأحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس الخاصة بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر .

وتبين للجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجود فوارق بين إستعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف الحالية والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل ٣٢ لاعبا للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستمثل المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر .

البدري يحدد ثلاث مراحل إستعداداً لمواحهة كينيا وجزر القمر

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري تقسيم استعداداته علي مراحل الأولي تشمل إقامة تدريباته بمعسكر مفتوح من يوم ٢٨ اكتوبر الجاري ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لايؤثر علي استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه.

موعد انضمام لاعبي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن يتواجد لاعبو الزمالك في تدريبات المعسكر المفتوح بعد التنسيق مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي للعناصر التي وقع عليها الاختيار لإراحة البعض وبدء التدريب مع البعض الآخر

موعد انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب

بينما تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر بعد عودة لاعبي الاهلي من معسكراهم الخارجي وكذلك أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال هذه الفترة لتحديد احتياجاته في ضوء متابعته لكل العناصر سواء في التدريبات أو في المباراة الودية إقامتها يوم ٧ نوفمبر