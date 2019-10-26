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تحديد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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حدد مجلس إدارة نادي الزمالك يوم السبت الموافق ٧ ديسمبر موعدا لمواجهة الأبيض، أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وقد حدد نادي تي بي مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل موعدا لمباراته مع الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يذكر أن الزمالك كان قد صعد إلى دور المجموعات عقب عبور فريق جينيراسون فوت السنغالي بالفوز بهدف نظيف سجله مصطفى محمد

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-

المجموعة الأول – اول أغسطس الانجولي – زيسكو الزامبي- الزمالك أو جينيراسيون- مازيمبي

المجموعة الثاني – بلاتنيوم ستارز – الهلال السوداني – النجم الساحلي- الأهلي

المجموعة الثالثة- بترو اتليتكو- اتحاد العاصمة الجزائري- صن داونز- الوداد المغربي

المجموعة الرابعة- شبيبة القبائل- فيتا كلوب- الرجاء المغربي- الترجي


ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري، بعد فوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك :-

1- بيراميدز 11 نقاط.

2- الزمالك 10 نقاط.

3- الأهلي 9 نقاط.

4- المقاولون العرب 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

6- حرس الحدود 6 نقاط..

7- مصر المقاصة 6 نقاط.

8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- أسوان 1 نقطة.

18- إنبي 1 نقطة


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