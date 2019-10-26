تحديد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك يوم السبت الموافق ٧ ديسمبر موعدا لمواجهة الأبيض، أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.





وقد حدد نادي تي بي مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل موعدا لمباراته مع الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات.





يذكر أن الزمالك كان قد صعد إلى دور المجموعات عقب عبور فريق جينيراسون فوت السنغالي بالفوز بهدف نظيف سجله مصطفى محمد





ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.





وجاءت مجموعات دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-



