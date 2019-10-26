Advertisements
Advertisements
Advertisements

القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء أمين
Advertisements
فاز فريق القناة علي فريق السكة الحديد بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت، بالدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

تسيّد القناة معظم فترات المباراة بسبب عامل الخبرات، وأضاع الفريق أكثر من هدف مؤكد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

وبدء القناة في لقاء اليوم بتشكيل مكون من : محمد طلبة في حراسة المرمى، اسلام سيد، احمد عبد الرحمن، محمد رضا، حسين رمضان، شوقي فتحي، علاء البدري، حسام عبد الواحد، محمد علي، فتحي عثمان، احمد مصطفي لالا

البدلاء : عمرو مجدي، محمد يسري، اسلام زيادة، عبد الحميد سامي، محمد يوسف، محمد يحيي، شريف اشرف

تغييرات القناة شهدت نزول اسلام زيادة وخروج شوقي فتحي الدقيقة 22 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 29 من الشوط الثاني جاء التغيير الثاني للقناة بالدفع باللاعب شريف أشرف بديل حسام عبد الواحد.

والتغيير الثالث للقناة شارك محمد يحيي على حساب، أحمد مصطفي لالا في الدقيقة 41 من الشوط الثاني؟

وبدء السكة الحديد في لقاء اليوم التشكيل مكون من : محمد جمال في حراسة المرمى، مصطفي عبد ربه، محمد عبد الفتاح، حسين علي، محمود اكمل، طه علي، عبد العليم السيد، احمد محمد، محمد عبد الرحيم، فوزي سعيد، محمود سعيد

البدلاء : ابراهيم محمد حارس، مصطفي جلال، ياسر رضا، احمد علي، محمد عاطف، المتولي محمود، فتحي مجدي

جاء التغيير الاول السكة الدقيقة 32 بنزول المتولي محمود، وخروج فوزي الكاشف.

وأدار لقاء اليوم تحكيميا، محمد التابعي حكم ساحة دمياط، ابو يوسف مساعد أول دمياط، محمد السيد مساعد ثاني مساعد ثاني دمياط، ومحمد سامي حكم رابع الشرقية.
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
القناة يقصي السكة الحديد من كأس مصر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 23 ساعة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مظاهرات لبنان.. السلاح الذي قهر حزب الله

منذ أقل من ساعتين

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 18 ساعة

تجميد نجم ريال مدريد بأمر زيدان

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 19 ساعة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. ميسي يصفع ريال مدريد في الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

القناة يتصدر القسم الثاني بفوز مثير على دمياط (صور)

9 أهداف حصيلة فوز درامي لـ "إف سي مصر" على القناة (صور)

القناة يتعادل مع الترسانة في مباراة مثيرة بالقسم الثاني (صور)

التعادل السلبي يحسم مباراة السكة والمالية بدورة الترقي

فوز مثير للقناة على الشمس يشعل صراع التأهل للممتاز

القناة يفوز على دمياط بهدف ويجدد آماله في الصعود للممتاز (صور)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

11:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status