مازن هشام يتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للاسكواش

وقدم اللاعب المصري أداءا قويا على مدار أشواط المباراة الأربعة، وأظهر تفوقا ملحوظا على نيكولاس مولر، ونجح مازن هشام في الفوز بثلاثة أشواط مقابل.





وينتظر مازن هشام الفائز من مباراة علي فرج المصنف الأول عالميا مع مواطنه المصري عمر مسعد، والتي ستقام في الخامسة والنصف، ليواجهه في دور الستة عشر من البطولة المقامة أمام الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع.



