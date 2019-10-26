بدء شراء تذاكر الدخول إلى "الرياض بوليفارد" عبر الإنترنت

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء أمس (الجمعة)، أن 6 مناطق ضمن موسم الرياض قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل.





وشهدت كل من منطقة "الرياض بوليفارد" و"رياض ونتر وندرلاند" و"المربع" و"الملز" و"واجهة الرياض" و"نبض الرياض" حضوراً كثيفاً من قبل الزوار, الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.





وسجلت منطقة «الرياض بوليفارد» عدد حضور وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي «واجهة الرياض» و«الملز» أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة «رياض ونتر وندرلاند»، وزار منطقة «نبض الرياض» أكثر من 15 ألف شخص, أما منطقة "المربع"، فسجلت حضور أكثر من 2000 شخص.





وأعلنت إدارة موسم الرياض أنه اعتباراً من اليوم (السبت) لن يتم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة «الرياض بوليفارد» عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض، وذلك من خلال الرابط التالي: https://riyadhseason.sa/en/event/Riyadh_Boulevard.





وبهدف تعزيز تجربة زوار منطقة «الرياض بوليفارد»، وحرصا على سلامتهم ولمنحهم فرصة الاستمتاع بكل الفعاليات، أعلنت إدارة موسم الرياض عن فرض رسم دخول إلى المنطقة قدره 50 ريالا للشخص البالغ طوال أيام الأسبوع ما عدا الاثنين بدءا من أمس الأول، وذلك بعد أن شهدت المنطقة حضورا مليونيا خلال أيام افتتاحها الأولى.

وبإمكان الزوار الاستفادة من مبلغ التذكرة في مطاعم ومقاهي «الرياض بوليفارد» المطلة على النافورة الراقصة، بينما سيكون الدخول مجانا لمن هم دون سن الـ12. وسيوقف بيع التذاكر حال الوصول إلى الطاقة الاستيعابية للمنطقة التي تصل إلى 60 ألف شخص. وبإمكان حاملي تذاكر عروض السينما والمسارح الموجودة في «الرياض بوليفارد» استخدام تذاكرهم للدخول إليها.

وتحتوي منطقة «الرياض بوليفارد» على فعاليات جذبت أعدادا كبيرة، حيث يوجد على أرضها 3 مسارح تقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والمسرحيات السعودية والعربية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المتميزة، وكذلك عروض النافورة الراقصة التي يلتف حولها الجمهور مستمتعين بأجمل اللحظات.

مناطق قريبة من الرياض بوليفارد

1: رياض ونتر وندرلاند: تفتح أبوابها قريبا

2: واجهة الرياض: أكبر المعارض بعارضين من حول العالم مثل «أنيمي» و»كوميك كون» وغيرها.

3: الحي الدبلوماسي: يشمل فعاليات حول السياحة والترفيه والأزياء.



