صندوق تحيا مصر : تجهيز 100 عروسة ضمن مبادرة دكان الفرحة



أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم السبت حملة تجهيز العرائس الاولي بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد امين ابراهيم امين الصندوق والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور علي جمعه عضو اللجنة التنفيذية والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي والعلمي للصندوق وعدد من رؤساء مجلس إدارات البنوك والشركات بالإضافة الي لفيف من الفنانين والشخصيات العامة كان في مقدمتهم رجاء الجداوي ولبلبه وفردوس عبد الحميد و كده علوش وفاء عامر واحمد حلمي ومصمم الازياء هاني البحيري رباب حسين كما قدم النجم محمد حماقي باقة متنوعة من أغانيه مشاركة منه في إسعاد العرائس





وخلال الاحتفالية قام الصندوق بتسليم ١٠٠ عروس من الفتيات الاولي بالرعاية لتجهيزات الزواج.

من جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح ان الهدف من حملة تجهيز العرائس يأتي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن.

أضاف : حملة تجهيز العرائس احدى مشروعات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر وطلاب الجامعة الاولي بالرعاية عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز ٥٠٠ عروس ضمن المرحلة الاولي من تنفيذ المبادرة.







وأضاف أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها علي طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توزيع نحو ٧٠ ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ أطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الاسكندرية والمنيا وجنوب الوادي بالإضافة إلي عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الاولي بالرعاية.

وأشار عبد الفتاح ان حملة تجهيز العرائس تتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الى اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو احدهما ومتوسط دخل الاسره الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاه عدد أفراد الاسره.

الجدير بالذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعي في صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

كما يشتمل محور الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

اكد فضيلة الدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر ان احتفالية اليوم تشتمل علي عدة معاني، توضحها الفرحة المرسومة علي وجوه الجميع، ويؤكد أهمية الأسرة، فالاسرة هي خلية المجتمع، وإذا كان علينا بناءً مجتمع، علينا أن نبدأ بالأسرة،وما دمنا بنينا الأسرة بطريقة صحيحة، إذن سنجد مجتمعا صحيحا.

وأضاف أن صندوق تحيا مصر، عمل علي فك كرب الغارمات، وأخرج الكثير منهم للسجن، ففي كل أربعة أشخاص من الغارمين، نجد ثلاثة من الغارمات، ورجل غارم، وهذا ليس تحيز للمرأة، وإنما هو إقرار للواقع الذي نعايشه .

وفي هذا الأطار اوضح جمعه ان الإنسان لا يكون حر وهو مديون حيث انه مذلة بالنهار وهم بالليل وصندوق تحيا مصر احدث طفرة عظيمة وتغيير ملحوظ لسداد ديون الغارمات ومعالجة قضايا المجتمع