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زاهد سالم يودع بطولة العالم للاسكواش من دور الـ 32
السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:26 م
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الفجر الرياضي
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ودع المصري زاهد سالم بطولة العالم المفتوحة للاسكواش المقامة في مصر بالفترة من 25 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2019، بعد الخسارة أمام الفرنسي فيكتور كراون في دور الـ 32 بثلاثة أشواط دون رد.
قدم سالم مباراة قوية أمام اللاعب الفرنسي وكان ندا وخصما قويا له في الشوطين الأول والثاني، حيث ظهر بمستوى طيب، وكان المستويان شبه مقاربين، ولكن اللاعب المصري خسر الشوطين بنتيجة 11-8.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب الفرنسي الفوز بنتيجة 11-6، في مباراة استمرت 36 دقيقة، ليتأهل إلى دور الستة عشر ويودع سالم زاهد البطولة.
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