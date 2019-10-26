زاهد سالم يودع بطولة العالم للاسكواش من دور الـ 32

قدم سالم مباراة قوية أمام اللاعب الفرنسي وكان ندا وخصما قويا له في الشوطين الأول والثاني، حيث ظهر بمستوى طيب، وكان المستويان شبه مقاربين، ولكن اللاعب المصري خسر الشوطين بنتيجة 11-8.





وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب الفرنسي الفوز بنتيجة 11-6، في مباراة استمرت 36 دقيقة، ليتأهل إلى دور الستة عشر ويودع سالم زاهد البطولة.