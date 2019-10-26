سهم أمازون يتسبب في خسائر فادحة لرجل الأعمال جيف بيزوس

خسر رجل الأعمال جيف بيزوس حوالي 7 مليارات دولار من ثروتة في يوم واحد ، بعد تراجع أسهم شركتة Amazon في البورصة الأمريكية خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

وأنهت أسهم " أمازون" تعاملاتها بالبورصة الأمريكية على تراجعات بنسبة وصلت لـ 9% بعد إعلان نتائجها للربع الثالث 2019 قبل أن يعوض جزءاً من خسائره لتصل نسبة التراجع إلى 6. %

نتائج أمازون في الربع الثالث :

جلت أرباح شركة أمازون تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، في الوقت الذي ارتفعت فيه المبيعات 24%.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تسجيلها صافي أرباح بلغ 2.13 مليار دولار خلال الربع الثالث 2019، مقارنة مع 2.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت النتائج، تراجع الأرباح التشغيلية إلى 3.15 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 3.72 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وفيما يخص مبيعات أمازون فقد ارتفعت إلى 69.98 مليار دولار في الربع الثالث بنسبة 24%، مقارنة مع 56.57 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتتوقع أمازون تسجيل نمواً في إيراداتها لترتفع ما بين 80 إلى 86.5 مليار دولار بنمو بنمو من 11 إلى 20% عن العام الماضي.