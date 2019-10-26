جروس يستبعد 7 لاعبين قبل مواجهة الحزم





يستعد فريق الأهلي لمواجهة مضيفة الحزم، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجزلة الثامنة من دوري كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين.





وقرر السويسري سيباستيان جيوفينكو، المدير الفني لفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، استبعاد 7 لاعبين من البعثة التي غادرت مدينة جدة إلى القصيم، استعداداً لمواجهة الحزم، فيما ضم البرازيلي جوزيف دي سوزا، بعد تعافيه من الإصابة.



وفيما يلي قائمة المستبعدين من الأهلي لمواجهة الحزم:-



1- حسين عبدالغني



2- علي الأسمري



3- يوسف الحربي



4- يزيد البكر



5- سلطان مندش



6- محمد المجحد



7- باسم عطالله





ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتًا برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الحزم في المركز السابع برصيد 10 نقاط.



