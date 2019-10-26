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رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:15 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، اليوم السبت، عن تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وشغل "تبون"، عدة مناصب عليا آخرها رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، إلى قائمة المترشحين للاستحقاق الرئاسي، والتي تضم حتى الآن كل من الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر) عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، الذي يرجح رفض ملفه لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة.

وتنتهي عند منتصف ليل اليوم المهلة القانونية، التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقدم تبون في تصريح صحفي بشكره لأولئك الذين دعموه في ملف الترشح، مؤكداً أن برنامجه يتطلع إلى إنشاء جمهورية جديدة يجد فيها المواطن ضالته وتعيد لحمته مع بلده.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، إلى أنه يميل إلى الهدنة والحوار بين جميع الجزائريين مهما اختلفت قناعاتهم ومشاربهم. 

وأكد أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يمر عبر انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، رافضاً اللجوء إلى أية مرحلة انتقالية، مشيداً بالحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر، لافتاً أنه بلغ هدفه الرئيس المتمثل في عودة السلطة للشعب من خلال تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.

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