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حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:16 م
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيا النجم محمد حماقي، ظهر اليوم السبت احتفالية صندوق "تحيا مصر" لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة "والتي أقيمت بفندق الماسة بمدينة نصر بحضور د.سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق ونفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

حضر حماقي بصحبة مدير اعماله حمدي بدر وقدم ٣ أغنيات مجاملة لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية هي "أجمل يوم" ،"واحدة واحدة " التي قدمها مع الفنان أحمد حلمي علي خشبة المسرح وبمشاركة "زغرودة" من الفنانة وفاء عامر وتشجيع وزيرة الإستثمار ونجمات الفن منهم كندا علوش ولبلبة ورجاء الجداوي وفردوس عبد الحميد بالإضافة إلى مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري والأدبية ريهام فؤاد الحداد ود.صبورة السيد ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي .

واختتم حماقي بأغنية "أم الدنيا" التي اشعلت المزيد من آجواء الإثارة والبهجة وسط جميع الحضور ممن شاركوه الغناء بصحبة عدد من الفتيات المستفيدات من المبادرة .

حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
حماقي يشعل احتفالية "تسير زواج الفتيات" بديو "واحدة واحدة" مع أحمد حلمي
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محمد حماقي حملة تيسير زواج الفتيات تيسير زواج الفتيات اليوم احمد حلمي

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