أول تعليق من جوارديولا بعد فوز السيتي على أستون فيلا

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على فوز فريقه أمام ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وعن طرد فيرناندينهو قال جوارديولا :"في بعض الأحيان، عندما تواجهك الكثير من المشاكل، تأتي المزيد من المشكلات في نفس الموقف".



وواصل :"لقد حدث ذلك مع فيل فودين يوم الثلاثاء أمام أتالانتا كرة القدم تدور حول اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، لكن هذا يمكن أن يحدث".



وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة :"لعبنا بشكل جيد لمدة 45 دقيقة، ولكن ليس في الـ 45 دقيقة الأخرى، كل الاحترام والثناء لأستون فيلا".



وأضاف :"علينا أن نلعب بجرأة بالكرة، اللاعب الوحيد الذي لعب بجرأة في الشوط الأول هو رحيم سترلينج، وفي الشوط الثاني قمنا بالأمر".



وتابع :"جريليش لاعب مذهل، إنه لاعب على أعلى مستوى، أنا سعيد بأنه لاعب في صفوف أستون فيلا، أُحب أنه قرر البقاء والدفاع عن ناديه (في دوري الدرجة الأولى)، إنه سريع في الجزء الأخير من الملعب ودائما ما يصنع الفرص".



وأشار :"عندما يتحدث الجميع عن جودتك في الإعلام، في الغالب فإنك تدخل المباراة التالية ولديك هذا الإحساس بمدى الجودة التي تتمتع بها، رحيم سترلينج قام بعكس هذا الأمر تماما".



وواصل :"هذا مصدر قوتنا كفريق في السنوات الأخيرة، في كل مباراة، كل ثلاثة أيام ندخل سويا".



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة.