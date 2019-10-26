Advertisements
Advertisements
Advertisements

هانيا الحمامي تتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للاسكواش

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:14 م
Advertisements
هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
Advertisements
تأهلت المصرية هانيا الحمامي المصنفة الرابعة عشر على مستوى العالم، إلى دور الستة عشر من بطولة العالم للإسكواش للسيدات، بعد الفوز على الأسترالية دونا لوبان المصنفة السابعة والعشرين على مستوى العالم، في دور الـ 32 من البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، والمقامة في الفترة من 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2019.

 
قدمت هانيا أداء قوي على مدار اللقاء، وفازت في الدور الأول بنتيجة 11-6، وانتصرت في الثاني بنتيجة 11-8، وحقق الفوز في الشوط الثالث والأخير بنتيجة 11-9، لتنتهي المباراة التي استمرت لمدة 36 دقيقة.

وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.

Advertisements

أخبار تهمك

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تجميد نجم ريال مدريد بأمر زيدان

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

منذ 18 دقيقة

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ يوم

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 5 ساعات

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

مظاهرات لبنان.. السلاح الذي قهر حزب الله

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 6 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:38 م

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status