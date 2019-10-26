هانيا الحمامي تتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للاسكواش

قدمت هانيا أداء قوي على مدار اللقاء، وفازت في الدور الأول بنتيجة 11-6، وانتصرت في الثاني بنتيجة 11-8، وحقق الفوز في الشوط الثالث والأخير بنتيجة 11-9، لتنتهي المباراة التي استمرت لمدة 36 دقيقة.





وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.