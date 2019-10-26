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أول تصريح لـ عنود العنزي بعد حصدها "ملكة جمال الأناقة": "تكريمي في القاهرة شرف كبير"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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عنود العنزي
عنود العنزي
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في أول تصريح لها عقب فوزها "ملكة جمال الأناقة" لعام 2019، أعربت الكويتية عنود العنزي عن سعادتها بتكريمها في مصر.

 

وقالت عنود العنزي، في تصريحات صحفية اليوم، إنها سيتم تكريمها يوم 23 ديسمبر المقبل بفندق تيوليب النرجس - التجمع الخامس.

 

وأضافت إن تكريمها في مصر أم الدنيا لهو شرفًا عظيم لها ووسام على صدرها.


ويأتي تكريمها تكليلا لمجهودها خلال السنوات الماضية، ويأتي بعد أيام قليلة من منحها لقب "ملكة جمال الأناقة"، والذي نالته في مهرجان الموضة بمرسيليا، بحضور عدد كبير من مشاهير الموضة والجمال في العالم بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين الداعمين لقضايا المرأة دوليًا.

 

وأشتهرت عنود العنزي، بلقب سفيرة السعادة بالكويت، وتعمل على نشر السعادة والطاقة الإيجابية بالمجتمع ونشر الوعي للقضايا والمواضيع التي تهم المجتمع.

 

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