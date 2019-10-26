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نادين شاهين تودع بطولة العالم للإسكواش من دور الـ 32

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:14 م
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نادين شاهين
نادين شاهين
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ودعت المصرية نادين شاهين المصنفة 22 على مستوى العالم بطولة العالم للإسكواش المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد الخسارة أمام أني أو لاعبة كونج بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، بدور الـ 32 من البطولة المقامة في الفترة من 24 أكتوبر 2019 إلى الأول من أكتوبر من نفس العام.

 
وتفوقت نادين شاهين في الشوط الاول بنتيجة 11- 8 ، ولكنها خسرت الشوط الثاني 11 – 9، وفي الثالث بنفس النتيجة، قبل أن تخسر الشوط الرابع 11- 6، لتودع البطولة من دور الـ 32 بعد الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.

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