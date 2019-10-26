مفاجأة.. النصر يطيح بثلاثي الفريق مقابل نجم الأهلي





أشارت تقارير صحفية، إلى آخر مستجدات سعي إدارة نادي النصر لضم نجم الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما فشل في التوصل لاتفاق لضمه في الصيف الماضي.



وكشفت صحيفة "البلاد"، أن النصر، عرض على إدارة النادي الأهلي التعاقد مع نجمه سلمان المؤشر، في صفقة تبادلية.



وأوضحت الصحيفة أن عرض النصر يتضمن التعاقد مع المؤشر مقابل رحيل الثلاثي سامي النجعي، وصالح آل عباس، وفراس البريكان، إلى صفوف الأهلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي.





يذكر أن إدارة نادي النصر قد سعت إلى ضم المؤشر في الصيف الماضي، في صفقة تبادلية مع الأهلي، لضم سلمان المؤشر، مقابل رحيل النجم المغربي نور الدين أمرابط إلى الراقي.





يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتًا برصيد 14 نقطة.