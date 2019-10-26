مدرب توتنهام يتحدث عن مواجهة ليفربول الصعبة

اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لتوتنهام بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سنذهب إلى أنفيلد للتفكير في الأمر نفسه، حتى نتمكن من التغلب عليهم. نحن نحترمهم لأنهم يقدِّمون جودة عالية وأداءً جيدًا ونتائج رائعة".



وأضاف :"ليفربول هو المرشح المفضل، بالطبع هو في بداية الموسم، لكن ليفربول ومانشستر سيتي هما المرشحان الأبرز للفوز باللقب هذا الموسم".



وتابع :"كان من الجيد أن نشعر مرة أخرى بالقدرة على الفوز والأداء بالطريقة التي أردنا القيام بها، في المباراة الماضية بدوري الأبطال، أمامنا منافسة مختلفة، في البريميرليج، لكن كان من المهم الحصول على النقاط الثلاث في دوري الأبطال".



وحول خسارته أمام ليفربول بنهائي دوري الأبطال قال :"تحتاج إلى انتظار كتاب جديد أو فيلم وثائقي من أمازون! لقد كانت صعبة. المباراة الأخيرة من الموسم، نهائي دوري أبطال أوروبا هو كل شيء أو لا شيء ، ولم يكن شيء في النهاية".



وعن جاهزية ألدرويرلد وداني روز أكد :"أنا دائمًا أحاول التدوير عندما نلعب الكثير من المباريات، مختلف اللاعبين الذين نستخدمهم. لم أقرر البداية أو النظام الذي سنستخدمه ضد ليفربول، لكنني سأحصل على أفكار واضحة".