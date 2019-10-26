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شيماء يس تحصل على الماجستير برسالة عن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:13 م
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شيماء يس
شيماء يس
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حصلت الباحثة شيماء يس محمد العناني، على الماجستير بتقدير جيدا جدا، من جامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا ودور المؤسسات المالية في تمويلها منذ عام 1992".

 

ضمت لجنة المناقشة عضوية كلا من ، الدكتور سامي السيد فتحي، الاستاذ بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة، و الدكتورة هويدا عبد العظيم عبد الهادي، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا ، وأشرف على الرسالة كلا من، الدكتور هيام علي زين الدين الببلاوي، استاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة  نهلة أحمد أبو العز، استاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، واعتمد ذلك التشكيل  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.

 

وتهدف الدراسة إلى تحديد دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في كينيا ودور البنوك التجارية و المؤسسات المالية في تمويلها من خلال تحديد طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها وإلقاء الضوء علي أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات .

 

كما تهدف إلى إظهار مكانة المشروعات في الاقتصاد الكيني وما تحققه من تطور وتنمية في جميع الميادين، وتقدير مساهمة البنوك التجارية و المؤسسات المالية في تمويل المشروعات.

 

وترجع أهمية الدراسة إلى أنه كان هناك قرابة الـ15 مليون كيني في عام 2016 كان يعلمون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ساهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل.

 

 

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