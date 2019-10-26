بسبب الأمطار.. إصابة ٣ أشخاص بصعق كهربائي بينهم طفل بالدقهلية



كما وصلت اشاره باصابة "أيمن الشحات فهمي"، 45 عامًا، موظف في شركة الكهرباء بكدمات متفرقة واشتباه في كسور إثر سقوطه من أعلى السلم، إدعاء تعرضه للصعق الكهربائي، والحالة العامة متوسطة.



محافظ الدقهلية يترأس غرفة الأزمات والكوارث



ترأس الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم السبت غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأوضاع خلال احتمال سقوط أمطار وحدوث تقلبات جوية شديدة.



وأكد محافظ الدقهلية أنه على اتصال دائم بكافة غرف العمليات بجميع مراكز ومدن المحافظة للوقوف على حقيقة الأوضاع فيها أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات حال حدوثها



وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية للشوارع والعمل الفوري على ازالة كافة العقبات أمام المواطنين وتيسير حركة المرور ورفع أية تجمعات للمياه أولا بأول والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.



الرياح الشديدة تضرب الدقهلية



ضربت رياح شديده لليوم الرابع على التوالي أرجاء متفرقة في محافظة الدقهلية تزامنا مع تقلبات جوية وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة.



وكانت الأرصاد الجوية أعلنت عن سقوط الأمطار وتسجل سرعة الرياح ١٩ كم في الساعة، ودرجة الحرارة ٢٣ درجة مأوية، ونسبة الرطوبة ٧٣% في الدقهلية.



ومن جانبه ناسد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم المواطنين، بالتزام المنازل اليوم السبت إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصًا على سلامتهم، ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة.



وكشفت تقارير هيئة الأرصاد عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى اليوم، حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.



ومن توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.



وانطلاقًا من الحرص على سلامة المواطنين وجه محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم بعدد من الارشادات منها إلتزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.



وشدد المحافظ على تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار.



وفي حالات البرق، يحذر الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارئ.



شهدت محافظة الدقهلية بسبب سوء الطقس والأمطار إصابة ٣ أشخاص بينهم طفل بصعق كهربائي.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود اشاره من مستشفى منية النصر بوصول الطالب سليمان محمد عوض، ١٥ سنه من مدينة الكردي في حالة خطيرة فاقد الوعي ومصاب بزرقة وعدم وجود نبض، وتلقى الإسعافات الأولية وحالته مستقرة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.كما وصلت اشاره من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول الطفل ياسر محمود متولي، 5 سنوات، من قرية الجلايلة ادعاء صعق كهربائي، إذ لمست قدمه سلك عاري في شارع بالقرية، ومؤشراته الحيوية جيدة وحالته مستقرة.