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تجميد نجم ريال مدريد بأمر زيدان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:11 م
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مودريتش
مودريتش
علي نبوي
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أصبح الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد مهددًا بفقدان مكانه في تشكيل الفريق الملكي عقب عودته من الإصابة، وذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية في إسبانيا.

وكان مودريتش قد غاب عن ريال مدريد في أخر مباراتين أمام ريال مايوركا بالليجا، وجالطة سراي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية إن مودريتش سيجد معاناة في التواجد بتشكيل ريال مدريد عقب تعافيه من الإصابة بسبب المستوى المميز الذي ظهر عليه الثنائي توني كروس وفيدي فالفيردي أمام جالطة سراي.

وأضافت الصحيفة بأن زيدان يفكر في جيدًا في مشاركة الثلاثي كاسيميرو وكروس وفالفيردي بشكل ثابت في المباريات المقبلة بعد ظهوريهم بشكل جيد للغاية مؤخرًأ.
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