أستون فيلا: "حد يتطمن على ظهر تريزيجيه" (صورة)

نشرت صفحة نادي أستون فيلا صورة للنجم محمود حسن تريزيجيه من مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي التي يتقدم فيها الأخير بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت الصفحة الرسمية لأستون فيلا على صورة تريزيجيه وهو يمرر الكرة من فوق ميندي مدافع مانشستر سيتى وعلقت عليها "حد يتطمن على ظهر تريزيجيه".

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: هييتون

خط الدفاع: جيبلرت - إنجلز - مينجز - تارجت

خط الوسط: ناكامبا - دوجلاس لويز - ماكجين

خط الهجوم: جيريليش - محمود حسن تريزيجيه - ويسلي مورايس