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السفير اليابانى يحضر منافسات بطولة الجمهورية للجودو للأسبوع الثانى على التوالى
السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:13 م
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الفجر الرياضي
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استقبل المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو ورئيس الإتحاد الإفريقى للسومو اليوم السبت وللاسبوع الثانى على التوالى ماساكى نوكى السفير اليابانى فوق العادة لدى القاهرة ، وذلك أثناء إقامة بطولة الجمهورية للدرجة الاولى المقامة على ملعب الصالة المغطاة رقم (3) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .
وحرص السفير اليابانى على حضور المنافسات وتسليم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى الميداليات التذكارية وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم ، واثني السفير علي مستوي اللاعبين قائلا : إن هذا ليس بغريب علي مصر بطلة أفريقيا ، بعد أن أعجب بمستوى اللاعبين المصريين ، مما جعله يؤكد أن الريادة الإفريقية المصرية سوف تستمر لسنوات مقبلة بفضل التخطيط السليم والإعداد الجيد ، من قبل مجلس الإدارة بقيادة المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للعبة ، فضلا عن المسابقات القوية والتنظيم الرائع للبطولات المختلفة .
ومن جانبه ابدي المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ترحيبه الشديد بالسفير الياباني متمنيا استمرار العلاقات المتميزة مع اليابان ، مؤكدا أن العلاقة القوية التى تربطه بالسفير اليابانى ، مكنته من إزالة اى رواسب سابقة تركها المجلس السابق ، مما أدى إلى قطع العلاقات بين الاتحادين المصرى ونظيره اليابانى خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن العلاقة بين الاتحادين أصبحت على مايرام ، الأمر الذى جعله يتفق مع السفير اليابانى على تقديم دعم فنى للإتحاد المصرى ، يتمثل فى استقدام مدربين يابانيين إلى القاهرة لعقد دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للمدربين المصريين ، والذهاب إلى المحافظات المختلفة التى تضم مناطق الاتحاد للإجتماع مع المدربين وإعطائهم دورات تدريبية ، وكذلك ترشيح مدربين متميزين لتولى تدريب بعض المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة ، وتقديم منحة أبسطة لزيادة معدل البطولات التى ينظمها الإتحاد ومناطقه المختلفة .
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