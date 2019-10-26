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الفريق أسامة ربيع عبور 118 سفينة خلال يومين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:13 م
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الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع
هشام إسماعيل
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وأن قناة السويس شهدت خلال اليوم السبت وأمس الجمعة، عبور 118 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات كلية 8.9 مليون طن.

وأوضح الفريق ربيع أن معدلات عبور السفن بالقناة تشهد تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مؤكدًا استعداد القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول البحري وذلك بفضل نجاح مشروع القناة الجديدة في رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية.

وأشاد الفريق ربيع بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس لضمان العبور الآمن لكافة السفن وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية.
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