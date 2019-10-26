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تشكيل بوروسيا دورتموند وشالكة بالجولة التاسعة من البوندسليجا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:09 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب فيلتينس، مباراة قوية ومنتظرة بالدوري الألماني، تجمع بين فريقي شالكة وبوروسيا دورتموند، ضمن مباريات الجولة التاسعه من البوندسليجا، تحت قيادة الحكم فيليكس بريش.


موعد مباراة شالكة وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني
يقام اللقاء بين شالكة وبوروسيا في تمام الثالثة ونصف عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه ونصف عصراً بتوقيت السعودية والخامسة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات والثانية ونصف عصراً بتوقيت جريتش.


القنوات الناقلة لمباراة شالكة وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني
يقام اللقاء بين شالكة وبوروسيا في تمام الثالثة ونصف عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه ونصف عصراً بتوقيت السعودية والخامسة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات والثانية ونصف عصراً بتوقيت جريتش، وسيذاع عبر قتاة beIN Sport HD 5.


تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شالكة بالدوري الألماني
حراسة المرمى : هيتز
خط الدفاع :بيسرزك، فيجل، هوملز، جوريرو
خط الوسط : ويتسل، ديلاني، سانشو، رويس، حكيمي
خط الهجوم : جوتزة


تشكيل شالكة أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني
حراسة المرمى : نوبل
خط الدفاع : كيني، ستامبولي، ساني، اكزيبكا
خط الوسط :ماسكاريل، كليوري، هاليرت، سيردار
خط الهجوم :برجتشتالر، ماتوندو


ويذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الرابع بالدوري الألماني برصيد 15 نقطة بينما يحتل شالكة المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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