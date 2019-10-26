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سامح عاشور: سد النهضة هدفه تعطيش مصر بدعم عربي إسلامي إسرائيلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:08 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأن مصر تتعرض لأكبر حملة لتصحيرها، عن طريق سد النهضة الذي يقام في إثيوبيا بدعم عربي إسلامي إسرائيلي.

وأضاف "عاشور"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب، المنعقد اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، بدعوة من نقابة المحامين المصرية، تحت عنوان "لا للعدوان التركي على الأراضي السورية": "فسروا لي كيف يتم هذا التنسيق الجهنمي، وحال اتمام المشروع ستمنع 40 % من المياه التي تصل إلينا".

وأكد "عاشور": "نحن لا نهنئ رئيس الوزراء الأثيوبي على فوزه بجائزه نوبل للسلام فهذا دعم له في تلك المعركة التي تهدف لتعطيش الشعب المصري، فمنع المياه عدوانا علينا، وسنبحث سبل الشكاية القانونية لدى منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف هذا المخطط".

واختتم كلمته: "يجب الكشف عن كل من يعبث في العراق ولبنان وليبيا، والمنطقة العربية أسرها، وأجدد لن يبقى أحد إذا سقطت سوريا، وسوف ندافع عن سوريا وأنفسنا بكل ما نملك، وعاشت الأمة العربية، وعاشت سوريا، وعاش اتحاد المحامين العرب لأمته".
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سامح شكري المحامين أخبار مصر

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