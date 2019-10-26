Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستقبل وطن بالسويس يستكمل تدشين فصول محو الأمية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
استكمل حزب مستقبل وطن بالسويس، فصول لمحو الأمية للكبار، بمركز شباب المدينة بقسم الأربعين، وذلك فى إطار مبادرة "أنت عظيمة" للقضاء على الأمية.

جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب والنائبة رشا رمضان أمين المرأة بالأمانة المركزية والمحاسب احمد خشانة امين الحزب فى السويس، وفي إطار خطة الحزب للتنمية المستدامة؛ والمستهدف أن تقضى على الأمية فى مصر عام 2030، وأن تصل نسبتها للصفر.

قالت وفاء سليمان امين المراة بحزب مستقبل وطن فى السويس، ان الحزب انشاء ٣ فصول لتعليم الكبار بمركز شباب المدينة وجمعية تنمية المجتمع بقرية عامر وجمعية تنمية المجتمع بالشلوفة بموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، مشيرة إلى أنه جارى انشاء فصول أخرى فى عدد من الاحياء داخل المحافظة بهدف محو الأمية للمرأة حيث تساهم المبادرة في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.

وفي سياق متصل أكد المحاسب أحمد خشانة أنه تم الاتفاق علي بنود البروتوكول التي تساهم في محو الأمية والإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية، ولدي قيادات الحزب رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضح "خشانة" أن الهدف من تلك المبادرة الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وتعليم الكبار البرامج التعليمية التي تصمم لتتناسب مع احتياجاتهم.

وأشار إلى أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع، وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة السويس السويس اليوم السويس أخبار السويس

أخبار تهمك

ظاهرة كونية خطيرة تضرب مصر مساء اليوم.. الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرمان ناري.. ميسي يصفع ريال مدريد في الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جمهوري بشأن إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد

منذ ساعة و 11 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قاضية في النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يفاوض صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتمسك بمشاركة الأجانب بعد التوقف

منذ ساعة و 7 دقيقة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس حزب مستقبل وطن: "رسالتنا كيفية التواجد مع المواطنين والقدرة على مساعدتهم" (فيديو)

"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "القليوبية بلا أمية"

بروتوكول بين "تعليم الكبار" ومستقبل وطن" في القليوبية لفتح فصول محو أمية

محافظ الفيوم يشهد حفل تكريم المتحررين من الأمية لحزب مستقبل وطن.. (صور)

"مستقبل وطن" يشارك الدارسين باختبارات محو الأمية بالدقهلية

"أوقاف السويس": تعاون مع "تعليم الكبار" لفتح فصول لمحو الأمية بالمساجد (صور)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

عاجل.. تريزيجيه يتلاعب بمدافع مانشستر سيتي ردا على مراوغته (فيديو)

01:44 م

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status