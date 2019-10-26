مستقبل وطن بالسويس يستكمل تدشين فصول محو الأمية

استكمل حزب مستقبل وطن بالسويس، فصول لمحو الأمية للكبار، بمركز شباب المدينة بقسم الأربعين، وذلك فى إطار مبادرة "أنت عظيمة" للقضاء على الأمية.



جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب والنائبة رشا رمضان أمين المرأة بالأمانة المركزية والمحاسب احمد خشانة امين الحزب فى السويس، وفي إطار خطة الحزب للتنمية المستدامة؛ والمستهدف أن تقضى على الأمية فى مصر عام 2030، وأن تصل نسبتها للصفر.



قالت وفاء سليمان امين المراة بحزب مستقبل وطن فى السويس، ان الحزب انشاء ٣ فصول لتعليم الكبار بمركز شباب المدينة وجمعية تنمية المجتمع بقرية عامر وجمعية تنمية المجتمع بالشلوفة بموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، مشيرة إلى أنه جارى انشاء فصول أخرى فى عدد من الاحياء داخل المحافظة بهدف محو الأمية للمرأة حيث تساهم المبادرة في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.



وفي سياق متصل أكد المحاسب أحمد خشانة أنه تم الاتفاق علي بنود البروتوكول التي تساهم في محو الأمية والإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية، ولدي قيادات الحزب رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأوضح "خشانة" أن الهدف من تلك المبادرة الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وتعليم الكبار البرامج التعليمية التي تصمم لتتناسب مع احتياجاتهم.



وأشار إلى أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع، وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



