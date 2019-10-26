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إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديرية الأمن، بإشراف اللواء زكريا صالح، مدير الأمن، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع والأرصفة، تمكنت خلالها من إزالة 592 حالة إشغالات متنوعة، تحررت عنها المخالفات اللازمة وجرى إخطار النيابة العامة.

قاد الحملة اللواء حمدي فرج، مساعد مدير الأمن والعقيد محمود مهني، مأمور مركز إهناسيا والرائد محمد هاني، من شرطة المرافق ونشأت معبد وعلى حماد، وعلاء الصغير نواب رئيس المركز، وعبدالباسط الكاشف، رئيس قسم الإشغالات ودسوقي محمد دسوقي، مسئول الأزمات، وموظفي أقسام الاشغالات والنظافة والبيئة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالوحدة المحلية.

وقال يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، إنه تم تنفيذ الحملة، في إطار توجيهات المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، وأسفرت عن إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات متنوعة: 53 بروز مخالفة 34 تاندة مخالفة أمام المحال التجارية، و172 لافتة إعلانية مخالفة، و23 صبة خرسانية بالطريق العام، و7 أكشاك بدون ترخيص، و303 إشغالات، كما تم التحفظ على بعض المضبوطات وتحررت المخالفات اللازمة.

من جانبه شدد المستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف على مواصلة تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وحفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، مشددًا على لن يسمح بأي تراخي يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالي للميادين والشوارع.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 592 حالة إشغالات وتعديات من شوراع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
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