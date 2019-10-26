سلمان خان يفقد هدوءه ويوبخ المتسابقين علنًا في Biggoss 13

قام النجم الهندي سلمان خان، بتوبيخ المتسابقين في برنامجه الواقعي Biggoss 13، بعد أن شاهد معاركهم البدنية واللفظية في داخل منزل البرنامج.

ورصد تقرير صحيفة hindustantimes الهندية حالة الغضب، وتوجه خان للوم الجميع من باراس شبرا، وعاصم رياض، سيدهارث داي إلى شيفالي باجا بسبب مستوى الحوار الهابط بينهم، بحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبرنامج.

في عرض ترويجي جديد صادر عن القناة، نشاهد سلمان في بداية حلقة خاصة بمناسبة احتفالات Diwali من خلال تهنئة المتسابقين على أدائهم هذا الأسبوع، ولكن في سخرية.

يقول بسخريته المعهودة: "واو، كان أسبوعًا! كان الأمر ممتعًا للغاية، لقد هزمتم جميعًا صناعة التليفزيون بأكملها وهذا لم يحدث أبدًا في التاريخ. إن الفضل كله يعود إليكم جميعًا، أنتم شخصيات مشهورة، لقد أوضحت للبلد بأكمله من أنتم، أنتم أصنام رائعون".

من ناحية أخرى، أصدر سلمان خان البرومو الترويجي الجديد لفيلم Dabangg 3، ضمن سلسلة الحركة التي يتبناها الممثل من فترة كبيرة، حيث استطاع المقطع نيل رضا جمهوره، وفق موقع يوتيوب الذي يجل مشاهدات بالملايين.

ويقدم سليمان خان شخصية الضابط "شالبول باندي" التي حققت نجاح كبير في الهند والعالم رغم اعتراض الكثير النقاد وبعض جمهور سلمان خان نفسه على الفيلم كونه خليط معتاد ومكرر في السينما الهندية، ولم تعد هذه الأفلام تبرز حجم موهبة نجمهم الموهوب الحقيقية مثل أعمال أخرى، هي شخصية من طراز خاص كانت في رأي الكثير من النقاد تستحق سيناريو إبداعي بعيدا عن الخلطة التجارية.