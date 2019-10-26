Advertisements
اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26-10-2019 بالريال السعودى والدولار الأمريكى
السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:55 م
Advertisements
Advertisements
اسعار الذهب في السعودية اليوم
استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 26-10-2019 خلال بداية التعاملات الأسبوعية، وكان سعر الذهب في المملكة العربية شهد حالة من الانخفاض في الأسواق خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر أسعار الذهب في أسواق الصاغة بالمملكة العربية على النحو التالي:
اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية
أسعار الذهب عيار 24 181.47 ريال $48.39
سعر الذهب عيار 22 166.35 ريال $44.36
أسعار الذهب عيار 21 158.79 ريال $42.34
أسعار الذهب عيار 18 136.11 ريال $36.29
سعر الذهب عيار 14 105.86 ريال $28.23
سعر الذهب عيار 12 90.74 ريال $24.20
أسعار أوقية الذهب 5,644 ريال $1,505
أسعار جنيه الذهب 1,270 ريال $338.75
أسعار كيلو الذهب 181,471 ريال 48,392$
اسعار الذهب في السعودية اليوم
اسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 677 جنيه
سجل سعر جرام "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام
سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام
بلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه
سجل سعر الأوقية 1508 دولارات
اسعار الذهب على مستوى العالم اليوم
استقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل تقارير تفيد بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وسجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة، وربح المعدن الأصفر 1.1% هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية، وبهذا يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات في السابع من أغسطس.
Advertisements