اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26-10-2019 بالريال السعودى والدولار الأمريكى

اسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر اليوم





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 677 جنيه

سجل سعر جرام "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام

سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام

بلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه

سجل سعر الأوقية 1508 دولارات





اسعار الذهب على مستوى العالم اليوم

استقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، في ظل تقارير تفيد بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).





وسجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة، وربح المعدن الأصفر 1.1% هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية، وبهذا يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات في السابع من أغسطس.



