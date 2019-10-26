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جلسة لقاءات صحفية لبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية.. الثلاثاء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:57 م
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الفيلم الأوروبي
الفيلم الأوروبي
شيماء عطية
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تعقد إدارة "بانوراما الفيلم الأوروبي"، جلسة لقاءات صحفية للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية عشر من البانوراما بسينما "زاوية" بعماد الدين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

 

وتشهد الجلسة حضور كل من المخرجة والمنتجة "ماريان خوري"، رئيس المهرجان، و"موفق الشوربجى" مدير البرامج، و"نادين الدريني" مدير المهرجان بالإضافة إلى عدد من الشركاء من الاتحاد الأوروبي والـEUNIC، كما سيتواجد كل من ممثلي سفارة هولندا وسويسرا وايرلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى المركز الثقافي الفرنسي والألماني.

 

وتنطلق فاعليات الدورة الثانية عشر في الفترة من ٦: ١٦ نوفمبر المقبل، بمشاركة 75 فيلم روائي، وثائقي، وقصير من أكثر من 30 بلد.

 

ويُفتح باب التقديم على كارنيهات البانوراما غدًا الأحد، 27 أكتوبر.

 

وتشمل الكارنيهات ٣ فئات:

 

* بطاقة الصحفيين: 100جنيه

* بطاقة الطلبة: 200جنيه

* بطاقة العاملين بمجال السينما: 250جنيه

 

وتتيح بطاقات البانوراما لحاملها حضور الحفلات الصباحية مجانًا في سينما زاوية وسينما الزمالك في العروض الصباحية:

 

-حفلات 1ظ،4م من الأحد للخميس

-حفلات 10:30ص، 1ظ، 4م يومي الجمعة والسبت.

 

 

أما عن الحجز المسبق للعروض، فسيبدأ في الثانية عشر ظهر الخميس ٣١ أكتوبر، من خلال شبابيك التذاكر بسينما زاوية وسينما الزمالك، أو عن طريق الحجز الإلكتروني.

 

وتبلغ أسعار التذاكر:

 

زاوية: ٥٠ جنيه

سينما الزمالك: ٦٠ جنيه (صالة)، ١٠٠ جنيه (بالكون).

 

وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات:

 

في القاهرة:

 

في سينما زاوية وسينما الزمالك.

 

خارج القاهرة:

 

مُختارات من البرنامج في: إسكندرية - سينما أمير، إسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.


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