ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بصور جديدة من استجمامها في إيطاليا

نشرت النجمة ياسمين صبري، مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، ظهرت فيها خلال استمتاعها بأجازتها في مدينة فلورنسا الإيطالية، وظهر عليها الاستجمام.

وعلقت ياسمين على الصور وكتبت "برج الدلو"، مشيرة إلي برجها الفلكي والذي من صفاته حب للسفر والاستمتاع بأوقاته، كما علق مجموعة من المتابعين لها عبر حسابها الرسمي.

في المقابل علقت الفنانة إيمي سالم علي الصورة وإعادة كتابة برج الدلو، وسجل عدداً من الجمهور التعليقات علي الصورة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل "حايتي"، والذي يعد البطولة الدرامية الأولي التي قدمتها خلال مشوارها الفني، واستطاعت تحقيق نجاح كبير.

مسلسل حكايتي سيناريو وحوار وتأليف السيناريست المتميز محمد عبدالمعطي، ومن إخراج المخرج أحمد سمير فرح، من إنتاج تامر مرسي، البطولة لياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إدوارد، وفاء عامر، نهال عنبر، احمد بدير، هنادي مهنا، سارة نخلة.

فيما قدمت الفنانة ياسمين صبري بطولة فيلم ليلة هنا وسرور مع محمد إمام، يعد التعاون الثاني بينهما بعد فيلم جحيم غي الهند، وهو فيلم كوميدي أيضا وحق نجاحاً كبيراً من خلاله.

"ليلة هنا وسرور" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن فاروق الفيشاوي، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن، إخراج حسين المنباوي.



