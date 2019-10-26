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"أنس" يحصد لجامعة الطفل بجامعة السويس المركز الأول بمعرض القاهرة للابتكار (صور)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:46 م
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الطفل أنس
الطفل أنس
أبوبكر عبد المعز
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حصل الطالب بجامعة الطفل بجامعة السويس أنس ياسر، على المركز الاول فى مسابقة فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن تصميم منزل صديق للبيئة متعدد الاستخدامات بالطاقة الشمسية.

ومن جانبه صرح الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن جامعة الطفل لها دور كبير فى استقطاب الأطفال الموهوبين داخل محافظة السويس وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة فى العديد من المجالات حتى يكونوا علماء وقيادات بارزة فى المستقبل القريب.

قالت الدكتور ريهام سلامة، مسئول عن جامعة الطفل بجامعة السويس، بان برنامج الطفل بجامعة السويس هو برنامج موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى فى الجامعات المصرية ويطبق على الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من سن التاسعة حتى الخامسة عشر لتنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار وتنمية المهارات الإيجابية وروح الولاء والانتماء لدى الأطفال.


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