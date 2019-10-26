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أستاذ حساسية يوجه نصائح للأمهات للتصدي لإصابة الأطفال بنزلات البرد (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية كثرة شرب المياه في الشتاء؛ باعتبارها مضاد للحساسية، مع كثرة تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء.

وناشد "بدران"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، المواطنين بعدم تخفيف الملابس حال ارتفاع درجات الحرارة، وأن يصطحبوا معهم جاكت بشكل مستمر تحسبًا لأي تغير في الاحوال الجوية، معقبًا: "ممكن الـ 4 فصول يحصلوا في يوم واحد، وأنت متعرفش هترجع البيت امتى".

ووجه عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للأمهات يجب أتباعها قبل خروج الأبناء للمدراس في الصباح الباكر للتصدي لإصابتهم بنزلات البرد، بضرورة تناول الطفل للإفطار قبل النزول، وان يجلس في البلكونة قبل نزوله بفترة، ويتناول مشروب ساخن، وينزل على قدم وليس بالأسانسير لتنشيط الدورة الدموية، وعمل رياضة والجري في مكانه، وأن يحرك قدمه أثناء تواجده في أتوبيس المدرسة، لتنشيط الدورة الدموية، مع الحرص على تقديم المواد الغذائية التي بها فيتامين سي، مثل الليمون والبرتقال والجوافة والبروكلي والبقدونس وفلفل الألوان والكيوي بشكل يومي خلال فترة الشتاء، موضحًا أن اكل البرتقال أفضل من عصره، والطبقة البيضاء الموجودة خلف قشر البرتقال تقي من أمراض القلب وارتفاع الدهون والسكر، وتقي من السرطانات.

وناشد، المواطنين بتناول السبانخ بكثرة خلال فترة الشتاء؛ لكون السبانخ ترفع المناعة، و100 جرام من السبانخ يعطي 25% من احتياجي اليومي من الحديد، وتعطي 47 % من احتياجي اليومي من فيتامين سي. 
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