Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تصف الوجود الأمريكي في سوريا "بقطاع الطرق"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
انتقدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت الولايات المتحدة بسبب خطط للحفاظ على وجودها العسكري في شرق سوريا وتعزيزه، قائلةً إن أفعالها كانت مدفوعة بالرغبة في حماية مهربي النفط وليس المخاوف الأمنية الحقيقية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن واشنطن ليس لديها تفويض بموجب القانون الدولي أو الأمريكي بزيادة وجودها العسكري في سوريا وقالت أن خطتها لم تكن مدفوعة بمخاوف أمنية حقيقية في المنطقة".

وأضافت: "لذلك فان تصرفات واشنطن الحالية - السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا والحفاظ عليها - هي ببساطة انتهاكات دولية."

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الجمعة: "إن واشنطن سترسل مركبات وقوات مدرعة إلى حقول النفط السورية بشكل رئيسي في محافظة دير الزور لمنعها من السقوط في أيدي مسلحي داعش".

ويوجد حاليا حوالي 200 جندي أمريكي هناك.

وجاءت تعليقاته بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر نحو 1000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين من شمال شرق سوريا، وهي خطوة دفعت تركيا إلى شن هجوم عبر الحدود استهدف وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف السابق للولايات المتحدة ضد داعش.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "إن القوات الأمريكية وشركات الأمن الخاصة في شرق سوريا تحمي مهربي النفط الذين يجنيون أكثر من 30 مليون دولار شهريًا".

وعززت موسكو موقفها في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي من شمال شرق البلاد، حيث تفاوضت مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على صفقة هذا الأسبوع للمساعدة في إزالة المقاتلين الأكراد من قطاع بطول 30 كم على طول الحدود السورية التركية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارك اسبر روسيا حقول النفط السورية حقول النفط السوري إسبر

أخبار تهمك

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"الأرصاد" تعلن اخبار الطقس فى مصر خلال الأيام القادمة.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يكرر سيناريو ميدو "اللغوي"

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن "إعصار مصر" النادر.. وتوجه رسالة لمواطني الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

منذ حوالي 15 ساعة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"جلسة لممارسة الجنس انتهت بفيديوهات مخلة".. حكاية سرقة معالج روحاني بالجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 19 ساعة

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البنتاجون: واشنطن تدرس إبقاء بعض القوات الأمريكية في سوريا

وزير الدفاع الأمريكي يناقش إبقاء قوة عسكرية صغيرة في شمال سوريا

المروحيات الروسية تهبط في القاعدة العسكرية الأمريكية السابقة شمال سوريا

وزير الدفاع الأمريكي ينتقد العدوان التركي على سوريا

الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات لحماية حقول النفط السورية

"البنتاجون": واشنطن تعزز وجود القوات بالقرب من حقول النفط السورية

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 م

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

05:30 م

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

07:52 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعود لدعم الأهلي (صورة)

07:23 ص

رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

11:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status