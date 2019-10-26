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الأرصاد تحذر.. المنخفض الجوي تحرك متجهًا نحو الدلتا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:34 م
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حالة الطقس - أرشيفية
حالة الطقس - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن مصر تواجه منخفض جوي متعمق مركزه جزيرة قبرص، موضحة أن هذا المنخفض تحرك تجاه السواحل الشمالية أمس، وضرب مدينة الأسكندرية.

وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن المنخفض تحرك اليوم متجها نحو محافظات الدلتا خاصة شمال الدلتا، ومدن القناة، ومحافظات شمال ووسط سيناء، حيث تشهد تلك المناطق سقوطًا للأمطار الآن.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار ستنتهي اليوم، ولكن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية، ولن تكون مؤثرة، مؤكدة أن فترات سطوع الشمس ستزداد بدءً من الغد، وستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي.
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