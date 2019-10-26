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رابط YouTube مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بي ان سبورت المفتوحة الآن بث مباشر مانشستر سيتي HD كورة لايف أونلاين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
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مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، حيث يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المثيرة والقوية بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا، خاصة وأن نجمي كرة القدم المصرية أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجية" محترفين في نادي أستون فيلا الإنجليزي، وسيكون الفريق على موعد من مباراة قوية أمام مانشستر سيتي "حامل لقب" الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت السعودية، ظهر اليوم السبت، الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
توقيت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة -1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة -1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، حيث من المقرر أن تذاع المباراة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، عبر قناة "بي إن سبورت 4"، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييش.

خط الدفاع: كايل ووكر، رودريجو، فيرناندينيو، بينيامين ميندي.

خط الوسط: الكاي جوندوجان، فيل فودين، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، سيرجيو أجويرو.
مانشستر سيتي Vs أستون فيلا .
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 10).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الاتحاد (أرضية مانشستر سيتي) .
المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

 

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