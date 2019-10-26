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كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:31 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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وقعت قافلة طبية ببني سويف، الكشف الطبي على 4 الآف حالة مرضية وصرفت لهم الأدوية العلاجية بالمجان، بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والقرى المجاورة لها، في حضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف والنائبة نهى الحميلي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر.

وتفقد وكيل وزارة الصحة القافلة الطبية التي نظمتها جمعية رسالة ببنى سويف، وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة طبية مجانية، وضمت القافلة 10 تخصصات طبية، شملت «جراحة عامة، وأطفال، وجلدية، وعظام، ونساء وتنظيم الأسرة، قلب وأوعية دموية، أسنان، أنف وأذن، باطنة، رمد، صدر» وتردد عليها 4 الآف حالة مرضية.

وقالت النائبة نهى الحميلى، عضو مجلس النواب عضو الأمانة العليا لحزب مستقبل وطن، إن القافلة توافد عليها 4 آلاف مواطنا من قرية اشمنت والقرى المجاورة وتم إجراء 1200 تحليل، بينهم 700 حالة ضغط وسكر، وتم صرف أدوية بمبلغ 115 ألف جنيه مجانا للمواطنين المتوافدين على القافلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القوافل الطبية سيتم تكرارها فى قرى مركز ناصر، وذلك خلال الأيام المقبلة فى إطار الخطة التى تم وضعها لدعم المواطن بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، عن طريق المساهمة المجتمعية.
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 4 آلاف حالة مرضية ببني سويف
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