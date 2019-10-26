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"الأرصاد": أمطار غزيرة تصل لحد السيول بهذه المناطق اليوم (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور أشرف صابر زكي، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تعقيبه على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض مصر لإعصار، إنه منذ اللحظة الاولى تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود منخفض جوي متعمق، وأصدرنا تحذيرات بهذا الشأن، معقبًا: "أهل مكة ادرى بشعبها".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن البحر المتوسط بحر مغلق، ومن الصعب جدًا حدوث أعاصير فيه، موضحًا أن منخفض قبرص يتواجد جنوب قبرص، وهذا المنخفض تلقى مد من طبقات الجو العليا فتعمق، وأصبح بالشكل الذي شهدناه خلال الأيام الماضية في صورة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوب بأمطار غزيرة ورعدية في أماكن متفرقة من مصر خاصة الدلتا ومنطقة الساحل.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار غزيرة ورعدية بمحافظات القناة تصل لحد السيول على شمال سيناء، منوهًا إلى أن هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة في القاهرة. 
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منخفض جوي لارصاد الجوية تعرض مصر لاعصار الارصاد الان

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