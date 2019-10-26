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تفاصيل جديدة بشأن شاحنة الموت البريطانية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:21 م
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الشاحنة
الشاحنة
وكالات
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عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة في شاحنته، كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.

 

الضحايا من فيتنام

ووفقًا لقناة العربية، ذكر قس من منطقة زراعية في فيتنام، اليوم السبت، أن غالبية الضحايا التسع والثلاثين الذين وجدت جثثهم في شاحنة بالقرب من لندن الأسبوع الماضي فيتناميون على الأرجح، حيث يعتقد أنهم جاؤوا من المنطقة التي يعيش بها.

 

واعتقدت الشرطة، أن الضحايا صينيون، لكن بكين قالت إن هذا لم يتأكد بعد. وأعلنت السفارتان الصينية والفيتنامية أن مسؤوليهما يتعاونون مع الشرطة البريطانية.

 

وأكد القس الكاثوليكي، أنتوني دانج هو نام، في بلدة ين تان، النائية في إقليم ني آن بشمال وسط فيتنام، على بعد 300 كيلومتر جنوبي هانوي، إنه يتواصل مع عائلات الضحايا.

 

وأضاف: "الحزن يخيم على المنطقة كلها، ما زلت أجمع بيانات لكل أسر الضحايا، وسنقيم قداسا على أرواحهم الليلة".

 

وذكر أن العائلات التي اتصل بها أبلغته بأن أفرادا من أبنائها سافروا إلى بريطانيا في هذا الوقت، وأنها فشلت في الاتصال بهم.

 نتيجة بحث الصور عن الضحايا داخل الشاحنة

بيان وزارة الخارجية الفيتنامية

وأعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان، أنها أصدرت تعليمات لسفارتها في لندن بمساعدة الشرطة في تحديد هوية الضحايا.

 

وكانت إحدى الضحايا، وتدعى فام تي ترا ماي (26 عاما)، من مدينة ها تان، أرسلت رسالة نصية لوالدتها تقول فيها إنها لا تستطيع التنفس في الوقت الذي كانت فيه الشاحنة بالطريق من بلجيكا إلى بريطانيا.

 

تحقيقات الشرطة البريطانية

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن التحقيق واحد من أكبر التحقيقات الجنائية، لأن الشرطة تعتقد أن الشاب الذي يختصر اسمه الأول بحرفي MO في موقعين للتواصل "وصل السبت الماضي من بلغاريا" إلا أن سلطاتها نفت مروره بأراضيها، لذلك اعتبروه لغزاً كالشاحنة التي ظلت 4 أيام مركونة في الشارع كمقبرة متنقلة بمحتوياتها من الجثث، إلى أن وصل إلى الشرطة بلاغ عنها، وحين وصل أفراد منها إليها، صعقهم ما رأوه من مجزرة رهيبة حدثت داخلها.

شاحنة

الضحايا صينيون

كشفت السلطات البريطانية، الخميس الماضي، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.

 

وعثرت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، على 39 جثة في شاحنته، التي كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.

احتجاز سائق الشاحنة

احتجزت الشرطة البريطانية، سائق بعد  العثور على 39 جثة في شاحنته، التي كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن

 

وكشف الشرطة البريطانية، اليوم الخميس،  أن السائق من أيرلندا الشمالية، اسمه Maurice Robinson وعمره 25 سنة، ويخضع الآن لتحقيق مكثف.

 

 

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