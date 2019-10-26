نيللي كريم تطيح بغادة عادل من "كازبلانكا 2"

بدأ صناع فيلم كازبلانكا فى التجهيز لجزء جديد من الفيلم الذى قام ببطولته أمير كرارة وغادة عادل فى الجزء الأول الذى عرض فى عيد الفطر ، وعلمنا بأن صناع العمل قرروا عمل تغييرات على الأبطال حيث يستمر فقط من أبطال الجزء الأول الفنان أمير كرارة وعمرو عبد الجليل ولكن سيتم تغيير الفنانة غادة عادل ولبلبة على أن تذهب البطولة النسائية إلى نيللى كريم والتى أبدت موافقتها المبدئية على المشاركة بعد أن تحدث معها كرارة وأبلغها رغبته ورغبة الجهة المنتجة فى أن تشارك لكنها لم توقع بشكل رسمى حتى الآن حيث طلبت قراءة السيناريو أولا. شارك فى بطولة الجزء الأول من فيلم «كازابلانكا» كل من الفنانين، أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، واستطاع أن يحقق إيرادات تصل إلى 80 مليون جنيه.