مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الثامنة"



التعاون ضد الفيصلي، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفيصلي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2، بتعليق عبدالله الغامدي.



الحزم ضد أهلي جدة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنداي الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم، في المباراة التي تقام بينهما في تمام الخامسة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، بتعليق سمير المعيرفي.



ترتيب الدوري السعودي للمحترفين



1- الهلال 19 نقطة من 7 مباريات.



2- الشباب 15 نقطة من 8 مباريات.



3- الوحدة 15 نقطة من 8 مباريات.



4- الأهلي 14 نقطة من 7 مباريات.



5- الفيصلي 14 نقطة من 6 مباريات.



6- النصر 11 نقطة من 6 مباريات.



7- الحزم 10 نقاط من 7 مباريات.



8- الاتفاق 9 نقاط من 8 مباريات.



9- الاتحاد 9 نقاط من 7 مباريات.



10- الفيحاء 9 نقط من 8 مباريات.



11- أبها 8 نقاط من 7 مباريات.



12- الرائد 8 نقاط من 7 مباريات.



13- العدالة 7 نقاط من 8 مباريات.



14- التعاون 7 نقاط من 6 مباريات.



15- الفتح 4 نقاط من 8 مباريات.



16- ضمك 4 نقاط من 8 مباريات.

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 26 10 2019، ويأتي أبرزها مباراة الأهلي ضد الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين في السطور التالية.ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: